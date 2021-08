Ex-esposa de Xand Avião diz que cantor trata filhos caçulas ‘melhor’ e ele rebate

O cantor Xand Avião resolveu responder uma acusação feita pela sua ex-esposa no domingo de Dia dos Pais. Ao conversar com os seguidores, a ex, Socorro Carvalho, insinuou que o cantor trata melhor os filhos do atual casamento.

Xand tem quatro filhos: Aguida, de 20 anos, e Adrian, de 18, são frutos do seu primeiro casamento; já Enzo, de 13 anos, e Isabella, de 9, são do seu atual casamento com Isabele Temoteo. Para Socorro, há uma diferença de tratamento entre os primogênitos e os caçulas.

Ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, Xand explicou que não se posicionaria sobre o tema. “”Não vou me posicionar sobre o que a mãe dos meus filhos fala sobre a vida deles porque eles já são adultos, nem moram mais com ela”, explicou. Ele ainda disse que respeita a relação que tem com os filhos: “Cada um deles tem sua casa, sua vida e eu respeito muito a relação deles para entrar nesse tipo de debate”.

Nas redes sociais, os internautas perceberam que apenas os caçulas, Enzo e Isabella, aparecem nas fotos ‘ostentação’ com o pai.