Ex-goleiro de Lazio e Monaco é o novo reforço do Athletico-PR

Curitiba, PR, 11 (AFI) – O Athletico-PR está bem servido para o gol, mas mesmo assim a diretoria acertou a contratação de Gabriel Pereira, de 19 anos.

A princípio, o reforço chega para fazer o time sub-20 do Furacão, mas, o contrato assinado até agosto de 2025, dá a entender que o clube tem planos de utilizá-lo no profissional em breve.

Com convocações para a base da Seleção Brasileira (sub-15 e sub-17), Gabriel Pereira tem passagens por Grêmio, Monaco-FRA e Lazio-ITA.

De volta depois de conquistar o ouro olímpico com a Seleção Brasileira, Santos vai retomar a titularidade no gol do Furacão. O reserva é Bento, que atuou durante o período de ausência do companheiro.

Além deles, as outras opções que o técnico português António Oliveira tem à disposição são: Anderson, Léo Linck e Mycael.

Na sexta colocação do Brasileirão, com 23 pontos em 14 jogos, o Athletico-PR enfrenta o Cuiabá, neste domingo, às 18h15, na Arena Pantanal, em Cuiabá.