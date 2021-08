Ex-Guarani tem conversas para assumir futebol do Sport

Recife, PE, 02 (AFI) – Marcus Vinicius Beck Lima é o nome da diretoria do Sport para substituir Nei Pandolfo, desligado do cargo de executivo de futebol, durante a última semana. Em busca de um profissional jovem, com conhecimento e com carreira emergente, o currículo de Marcus Vinicius agradou a cúpula da nova diretoria da equipe Nordestina que, desde sexta-feira, vem conversando com o profissional com o intuito de viabilizar sua chegada ao Recife.

Natural do Paraná, Marcus Vinicius é atualmente responsável pela Departamento de Futebol do Futebol Clube Cascavel, que faz uma das melhores campanhas das quatro divisões do futebol brasileiro. O profissional, entretanto, acumula passagens por Paraná Clube, ABC, Bahia, Criciúma, Grêmio Maringá e Guarani.

No Guarani, em 2016, ao lado de Rodrigo Pastana, atualmente no Cruzeiro, foi responsável pela montagem do grupo que garantiu o vice-campeonato da Série C em 2016. Além disso, o profissional é vice-presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (Abex) e já trabalhou com o técnico Umberto Louzer e o auxiliar Gabriel Remédio.