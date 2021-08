Ex-Náutico, Hélio dos Anjos nega assumir Vila Nova por Hemerson Maria, indica acerto com Sport, mas avisa: “Ainda não tem nada certo”

Recife, PE, 24 (AFI) – Hélio dos Anjos está sendo cotado em muitos clubes do futebol brasileiro após a bela campanha que fez com o Náutico, que chegou a liderar a Série B, antes de perder fôlego, despencar na tabela e deixar o clube. O treinador foi especulado no Vila Nova e está muito próximo de assumir o Sport para tentar livrar a agremiação do rebaixamento no Brasileirão.

Após um forte boato de que iria assumir o Vila Nova, Hélio dos Anjos foi procurado pelo Portal Futebol Interior e negou qualquer possibilidade de assumir o clube, muito pela situação envolvendo o técnico Hemerson Maria, que deixou o Tigre após um ‘motim’ feito pelos jogadores.

Hélio dos Anjos falou em entrevista ao Portal Futebol Interior

“Não existe nenhuma possibilidade. Com os acontecimentos em relação ao Hemerson Maria, eu não teria coragem e não faria isso nunca. Vila Nova também não me procurou. Não tem nada disso”, falou, em entrevista exclusiva ao Portal Futebol Interior.

SPORT

Já sobre o Sport, o tom da conversa mudou. O treinador não vê problema em assumir o Leão logo após ter deixado o Náutico e indicou que o acerto está muito próximo de acontecer.

“Sou profissional. Já conquistei muitas coisas com o Náutico e com o próprio Sport. A ligação é forte com o futebol. Tenho minhas pretensões profissionais. Mas, ainda, não tem nada certo”, finalizou.

Apesar da negociação com o Sport estar bem adiantada, Hélio dos Anjos ainda não rescindiu oficialmente seu contrato com o Náutico, o que pode atrapalhar a negociação. O treinador tenta dar um ponto final nas pendências junto ao Timbu para seguir seu futuro no futebol.

MAIS DE HÉLIO DOS ANJOS!

Hélio dos Anjos tem 63 anos e passou por muitos clubes do futebol brasileiro, a exemplo de Fortaleza, Vitória, Juventude, Figueirense, Goiás e Paysandu, além de Náutico e Sport, por quem foi tricampeão pernambucano.