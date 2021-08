Ex-noiva de Whindersson fala após criarem contas falsas em seu nome: ‘não sou eu’

Maria Lina fez um pronunciamento nos stories do Instagram sobre algumas contas que foram criadas em seu nome, neste sábado (14).

A ex-noiva de Whindersson evidenciou o fato de que os perfis no Twitter não eram reais, ou seja, as mensagens não partiram dela.

“Minha conta do Twitter oficial é fechada e tem 39 seguidores. Eu não tenho conta de Twitter aberta ao público. Todas estas contas que estão tuitando, fingindo ser eu, não sou eu”, disse.

Na rede social, há inúmeros perfis com o nome da estudante falando sobre o fim do relacionamento dela com o humorista.