Ex-noiva de Whindersson Nunes investe em nova carreira e sofre ataques na web

Maria Lina está passando por um momento difícil nas redes sociais desde o anúncio do fim do seu relacionamento com Whindersson Nunes. Nesta segunda-feira (16), a jovem anunciou que iria investir a partir de agora na carreira de influenciadora digital e foi duramente atacada na web.

Muitos internautas começaram a acusa-la de “interesseira”, já que ela tornou público o seu perfil no Instagram apenas após o fim do noivado com o humorista. Horas antes, ela já havia exposto as ofensas que vinha recebendo desde que anunciou que estava solteira.

“Ainda que seja a minoria, os julgamentos permanecem. De pessoas que não me conhecem, não sabem da minha história e dos meus verdadeiros sentimentos”, comentou a jovem.

Veja: