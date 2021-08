Ex-Ponte e Palmeiras, Tinga pode trocar Série B por clube da Série C

João Pessoa, PB, 02 (AFI) – Sem tanto espaço no Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro, o experiente volante Tinga está perto de acertar sua ida ao Botafogo-PB, que disputa a Série C.

O jogador de 30 anos tem conversas adiantadas com o jogador e espera anunciar o novo reforço ainda nesta semana. No Belo, Tinga brigaria por posição com Amaral e Pablo.

Formado nas categorias de base da Ponte Preta, Tinga passou por outros grandes clubes como Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil, em 2012, Avaí, CRB, Figueirense, Ceará e Santa Cruz.

NERVOSISMO DO LANTERNA!

Vice-líder do Grupo A na Série C com 16 pontos, a um da liderança, o Botafogo desafiará o Paysandu no domingo, às 18 horas, no Almeidão, em João Pessoa, pela 11ª rodada.