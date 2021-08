Ex-presidente Lula posa de sunga e gera memes na internet

O registro viralizou e rendeu piadas sobre os músculos do petista, que tem compartilhado seus treinos físicos

Luiz Inácio Lula da Silva chamou atenção da web nesta semana. O ex-presidente apareceu de camiseta e sunga em uma foto publicada em uma rede social pela noiva Rosângela da Silva, conhecida como Janja. A imagem surpreendeu os internautas por causa da perna ‘torneada’ de Lula, que tem 75 anos. Na publicação, Janja escreveu: “Boa noite com essa lua cheia no Ceará”.

A maioria das reações são dos internautas debocharam de si mesmos e prometendo malhar para ficarem com as pernas musculosas como a do político. Lula assumiu o relacionamento com Janja em 2019, quando ficaram noivos.

Confira a foto do casal abaixo e os memes na sequência

Boa noite com essa lua cheia no Ceará! Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/DX72mcXrKu — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 23, 2021 A coxa do Lula é mais grossa q minhas duas pernas kkk — Senador Rolando Lero ???? (@RolandoLero171S) August 23, 2021 As pernas do Lula me motivaram a frequentar a academia quando ninguém ao menos tentou — Alexandre Santana (@Iexandre) August 23, 2021

Boa noite com essa lua cheia no Ceará! Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/DX72mcXrKu — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 23, 2021 A coxa do Lula é mais grossa q minhas duas pernas kkk — Senador Rolando Lero ???? (@RolandoLero171S) August 23, 2021 As pernas do Lula me motivaram a frequentar a academia quando ninguém ao menos tentou — Alexandre Santana (@Iexandre) August 23, 2021