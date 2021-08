Ex-zagueiro do Ceará assume comando do time feminino

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – O Ceará tem oficialmente um novo treinador no futebol feminino. Até então auxiliar técnico, Erivelton Viana foi oficializado como o novo comandante das Meninas do Vozão e já trabalha com foco nos desafios alvinegros do segundo semestre de 2021.

Ex-zagueiro do próprio clbe, Erivelton já integrava a comissão técnica da equipe feminina desde o início de 2020. Após uma passagem vitoriosa pela base alvinegra, o profissional foi convidado a ser auxiliar da equipe adulta do futebol feminino e comandar a base alvinegra na modalidade.

No período, o novo treinador, além de trabalhar com as comissões anteriores, teve a oportunidade de comandar o time cearense em duas edições do Campeonato Brasileiro Sub-18.

“Primeiro eu tenho de agradecer pela oportunidade e pela confiança que a coordenação está tendo em mim. Eu sou muito grato e sei da responsabilidade que é assumir esse cargo. Agora, é pensar para a frente, olhar o que ficou para trás para repetir os acertos e deixar lá o que ficou errado. Se Deus quiser, com muito trabalho, vamos estar comemorando muitas conquistas do futebol feminino do Ceará”, disse.

HISTÓRIA DENTRO DE CAMPO

A história de Erivelton no Ceará é bem anterior aos trabalhos como auxiliar e treinador. O ex-zagueiro vestiu a camisa do Vozão em 118 oportunidades e marcou um total de quatro gols. Entre os anos em que usou a camisa do Time do Povo, Erivelton foi titular no acesso à Série A de 2009. Além disso, o zagueiro conquistou os campeonatos estaduais de 2011 e 2012

Além do Ceará, passou por Fortaleza, Ituano, Sertãozinho e Mirassol.