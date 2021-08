Exclusivo! Chapecoense fecha com ex-treinador de Ponte e Guarani para ser o “salvador da pátria’

Chapecó, SC, 04 (AFI) – A Chapecoense definiu na tarde desta quarta-feira quem será o treinador responsável pela difícil missão de livrar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Trata-se de Pintado.

A informação é exclusiva do Portal Futebol Interior e o anúncio oficial por parte da Chapecoense deve acontecer a qualquer momento.

Pintado chega para o lugar de Jair Ventura, que deixou o cargo na última segunda-feira após não conquistar nenhuma vitória nos 14 jogos que comandou a Chapecoense.

Antes, a diretoria alviverde abriu negociação com Argel Fuchs, mas as conversas não foram concluídas. O treinador decidiu continuar no Botafogo-SP.

A missão de Pintado, que recentemente deixou o Goiás, não será nada fácil. A Chapecoense é o único time sem vencer no Brasileirão e amarga a lanterna, com apenas quatro pontos. A diferença para o Cuiabá, primeiro fora da degola, é de nove.

A estreia do novo treinador da Chapecoense deve acontecer na segunda-feira, contra o Grêmio, às 20 horas, na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada do Brasileirão.

MAIS SOBRE ELE

Pintado iniciou a carreira de treinador depois de ter pendurado as chuteiras. Como volante, ele viveu o auge da sua carreira no São Paulo, sendo bicampeão da Libertadores (92 e 93) e campeão do Mundial de Clubes (92).

Além do Tricolor, Pintado defendeu Bragantino, Santos, América-MG, Atlético-MG, Portuguesa, Inter de Limeira, Santa Cruz, Brasiliense, Cruz Azul-MEX e Cerezo Osaka-JAP antes de pendurar as chuteiras em 2003.

Como treinador, Pintado trabalhou por Inter de Limeira, América-MG, Taubaté, Noroeste, Paraná, Ituano, São Caetano, Náutico, Figueirense, Mirassol, Ponte Preta, CRB, Guarani, Água Santa, Juventude, Ferroviária e Goiás.