Exclusivo! Série C: Após derrota, Altos acerta saída do técnico Marcelo Vilar

​Altos, PI, 02 (AFI) – O Altos acertou na tarde desta segunda-feira a saída do técnico Marcelo Vilar. A sequência de três tropeços consecutivos na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo a última uma derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda foi crucial para a realização de uma mudança no comando técnico do clube. A informação é do repórter Kim Belluco.

Marcelo Vilar chegou no Altos no final de abril e levou o time ao título do Campeonato Piauiense. No total, comandou a equipe em19 jogos, com dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas, quatro delas na Série C, o que resultou a saída do treinador.

Marcelo Vilar deixa o Altos

O comandante também esteve em acordo com sua saída. Marcelo Vilar demonstrou insatisfação com a dificuldade em reforçar o elenco para buscar o acesso, além de atrasos salariais, que estão sendo constantes na atual temporada.

Marcelo Vilar tem 60 anos e já rodou por diversos clubes do futebol brasileiro, dentre eles, Treze, Botafogo-PB, Ceará e Ferroviário, sendo campeão em todos. Também levou a Copa Paulista, em 2019, com o São Caetano.

SÉRIE C

O Altos está atualmente na sétima posição, com 12 pontos, contra 16 do Ferroviário, quarto colocado do Grupo A. O próximo desafio é justamente entre os dois, no domingo, às 16h, no Lindolfo Monteiro.