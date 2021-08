Expresso Princesa dos Campos tem empregos no Paraná

A Expresso Princesa dos Campos é uma companhia que promove constante desenvolvimento profissional, e conta com ambiente colaborativo que permite engajamento. A empresa está buscando profissionais que possam complementar as equipes de sucesso e fazer parte do quadro de funcionários. Veja como se candidatar a uma das vagas!

Expresso Princesa dos Campos abre vagas de emprego

Os novos colaboradores da Expresso Princesa dos Campos receberão vale-transporte, vale-refeição, auxílio farmácia, bicicletário, refeitório, seguro de vida, cooperativa de crédito, consignado, plano médico e odontológico, e muitos outros benefícios. Confira quais são os cargos disponíveis, neste fim de semana, pela empresa!

Assistente de Soluções Operacionais – Londrina;

Farmacêutico – Curitiba;

Assistente Administrativo – Curitiba.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades que a Expresso Princesa dos Campos divulga neste fim de semana, podem acessar a página de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. A empresa busca profissionais comprometidos com todas as atividades disponíveis e promove ambiente de trabalho agradável, valorizando a todos!

