Extensão do auxílio emergencial pode ser renovada para 2022

A prorrogação do auxílio emergencial 2021 pode ser renovada. No mês passado, o Governo Federal confirmou que irá manter os pagamentos do programa até o mês de outubro. Logo, todos os atuais beneficiários receberão sete parcelas do coronavoucher. Todavia, há ainda a possibilidade de renovar o calendário.

Manter o auxílio emergencial em vigência passou a ser uma das estratégias eleitorais do presidente da república, Jair Bolsonaro, para o ano que vem. Nos últimos, dias o chefe do Executivo tem incorporado sua agenda social e vem ressaltando que o benefício emergencial pode permanecer em 2022.

Calendário do auxílio emergencial 2021

Como ainda não há confirmações de uma nova extensão para o próximo ano, até o momento, os pagamentos serão mantidos até o fim de outubro. Durante este mês, agosto, os beneficiários já devem receber a primeira parcela da prorrogação, o quinto ciclo do programa.

Os beneficiários inscritos no Bolsa Família terão acesso a quinta parcela do auxílio emergencial a partir do dia 18 deste mês. Os demais, devem receber informações sobre o pagamento por meio de mensagens no WhatsApp.

A Caixa Econômica Federal utiliza o calendário habitual do Bolsa Família para realizar os pagamentos do contemplados pelo programa social. Como o calendário já é previsto, os cidadãos já possuem as datas das três novas parcelas. Confira a seguir:

Você Pode Gostar Também:

Calendário do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Auxílio emergencial em 2022

Contudo, a concessão do benefício para 2022 ainda é uma incógnita. No entanto, de acordo com Bolsonaro o pagamento será mantido conforme o cenário do país na ocasião. Todavia, a proposta já vem sendo analisada pela equipe econômica.

Veja também: Governo inclui cerca de 110 mil mães solo nas novas parcelas do Auxílio Emergencial