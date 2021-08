Fábrica de chocolates abre 500 vagas para Páscoa 2022

A fábrica de chocolates da Mondelēz International anunciou a abertura de 500 vagas de emprego temporárias. Os contratados irão atuar na demanda da Páscoa de 2022. As oportunidades são para auxiliar na área de manufatura.

Os candidatos precisam ter ensino médio completo e a jornada de trabalho será de segunda a sábado, com sábados alternados. As equipes da fábrica são distribuídas em três turnos de expediente.

Dentre as atividades a serem desempenhadas estão auxílio no processo de fabricação e embalagem de produtos, suporte aos operadores e monitores no abastecimento da linha de produção. Também deverão trabalhar com coleta de amostras, controle de processo, pesagem, laminação e embalagem de produtos, encaixotamento, paletização, transporte e armazenagem de materiais.