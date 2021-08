Faça da poupança um hábito por meio de um planejamento financeiro pessoal

A viabilização da poupança através de um planejamento financeiro pessoal

A viabilização de uma poupança é um ponto muito importante para uma pessoa que deseja realizar um planejamento financeiro pessoal.

No entanto, para isso é necessário que tenha clareza sobre os seus objetivos dentro do seu plano, bem como, deve analisar seus hábitos de consumo.

Faça uma espécie de mapeamento sobre a sua situação financeira atual

Primeiramente faça uma espécie de mapeamento sobre a sua situação financeira atual, ou seja, separe seus gastos fixos de seus gastos variáveis para que tenha clareza sobre o que você realmente ganha, o quanto você gasta e o quanto você realmente deve.

Faça um controle de rotina

Dentro de um planejamento financeiro pessoal você deve conhecer de forma aprofundada os seus hábitos de consumo. Por isso, controlar a sua rotina pode ser de grande importância no começo do seu planejamento.

Você pode fazer esse controle por meio de um aplicativo de finanças ou através de uma ferramenta própria para planejamentos, como o Trello, por exemplo.

Faça trocas inteligentes

Você deve viabilizar economias dentro da sua rotina. Sendo assim, faça trocas que gerem economias organicamente, ainda que sejam valores baixos.

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade. Bem como, você pode realizar o mesmo tipo de troca no que diz respeito a sua conta corrente e direcionar os valores economizados para sua poupança.

Faça da poupança um hábito

No início de um planejamento financeiro pessoal é comum que você não consiga direcionar valores fixos e elevados para a poupança. No entanto, esse é exatamente o motivo pelo qual as pessoas não costumam poupar.

Sendo assim, para quebrar esse ciclo negativo para suas finanças, veja a poupança como um hábito. Dessa forma, selecione os valores economizados dentro da sua rotina e os valores referentes a compras que você desistiu de fazer para a sua poupança.

Foque na sua relação com suas finanças em longo prazo

Certamente, direcionar valores para a sua poupança irá alimentar o hábito de poupar, o que fará grande diferença na sua relação com o dinheiro em longo prazo.

Valores baixos e mudança de paradigmas

Por isso, alimente o hábito da poupança, posteriormente, dentro do seu planejamento você poderá viabilizar valores fixos e elevados para essa finalidade. Todavia, o seu planejamento deve focar em uma mudança de paradigmas financeiros e não apenas em uma solução pontual.