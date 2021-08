Falcon FC estreia no futebol com vitória pelo Sub-20

Barra dos Coqueiros, SE, 17 – O Falcon FC começou com tudo a sua trajetória no futebol. A equipe realizou a primeira partida oficial no último domingo, diante do Força Jovem-SE, no Estádio Manecão. Apesar de ser visitante, o time treinado por Erick Luchetti venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante David Luiz e somou os primeiros três pontos no Sub-20 da Série A2 do Campeonato Sergipano.

‘DENTRO DO ESPERADO’

Comandante da equipe num dia que ficará marcado para sempre na história do clube, Erick Luchetti avaliou a atuação do Falcon. Para ele, passado o primeiro jogo, a equipe terá mais calma para seguir treinando na busca pela classificação às quartas de final.

“A estreia foi dentro do esperado por conta da vitória. Tivemos algumas dificuldades porque o campo era bastante irregular, com muitos buracos e grama alta, o que atrapalha muito a nossa equipe, que é rápida, técnica e gosta de propor o jogo.”

“Teve também a ansiedade na conclusão das jogadas, mas o balanço final é que foi positiva essa estreia pelos três pontos conquistados. É sempre bom começar com o pé direito. Agora teremos mais tranquilidade e confiança para seguir o trabalho.”

VAI TER PLACA, EIN

Autor do primeiro gol da história do Falcon, David Luiz mostrou oportunismo ao aproveitar passe dentro da pequena área, só completando para o fundo da rede. O atacante não escondeu a felicidade.

“Estou muito feliz por fazer o primeiro gol do Falcon. Isso é muito bom e vai entrar pra história do clube. Sou muito grato, só tenho que agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade e vou seguir firme, com trabalho sério e empenho. Foi o primeiro gol de muitos que ainda estão por vir.”

AGORA É DESCANSO E TRABALHO

No próximo final de semana, o Falcon FC folga e só volta a campo no dia 25 de agosto, pela terceira rodada, contra o América Propriá. A partida ocorrerá no Estádio João Cruz, às 15h, em Barra dos Coqueiros.