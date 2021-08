Falta de policiamento atrasa início de jogo da Série D do Brasileirão

Palmas, TO, 07 (AFI) – A partida entre Palmas e Tocantinópolis, ambos clubes de Tocantins, estava marcada para as 15h30 deste sábado, mas o duelo válido pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro sofreu atraso de 14 minutos. O motivo: a falta de policiamento.

A ambulância e os médicos até estavam no estádio Nilton Santos, em Palmas, mas o policiamento não respeitou o horário programado. Ninguém soube informar o motivo do atraso do policiamento.

O fato é que a partida sofreu atraso. Os dois times já estavam em campo, assim como a arbitragem, mas a bola não pôde rolar. Os jogadores aproveitaram para seguir batendo bola para continuar o aquecimento.

Os rivais tocantinenses, finalistas do Estadual de 2020, amargam as últimas colocações do Grupo A2. O Palmas está na vice-lanterna com oito pontos, enquanto o Tocantinópolis ocupa a última posição com sete pontos.