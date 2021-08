Família descobre que criança era abusada sexualmente após vídeo do Tik Tok

Um caso suspeito de abuso sexual infantil chocou a pequena cidade de Quebrangulo, no interior de Alagoas. O acusado de cometer o crime é um membro da comunidade católica da cidade, fato que deixou a população ainda mais surpresa. O homem de 44 anos foi preso nesta segunda-feira, 2. Ele é acusado de ter abusado…

Um caso suspeito de abuso sexual infantil chocou a pequena cidade de Quebrangulo, no interior de Alagoas. O acusado de cometer o crime é um membro da comunidade católica da cidade, fato que deixou a população ainda mais surpresa.

O homem de 44 anos foi preso nesta segunda-feira, 2. Ele é acusado de ter abusado de uma menina, em 2019. À época ela tinha 8 anos e escondeu o fato porque fora ameaçada. Sua família só tomou conhecimento agora após revelações da menina em um aplicativo de vídeo.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido pela Vara Única de Quebrangulo, que atendeu ao pedido do Ministério Público de Alagoas com base no inquérito policial.

Após a prisão do suspeito, o pároco da Igreja Matriz do município, Thiago Soares de Matos, publicou uma nota nas redes sociais lamentando fato tão grave e afirmou que aguarda o esclarecimento do caso que tem causado embaraço e trauma aos envolvidos. Veja nota na íntegra:

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Arapiraca.