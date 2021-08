Fast-AM 1 x 0 Atlético-AC – Jackie Chan resolve e amazonenses colam no G4

Manaus AM, 14 (AFI) – Uberlândia-MG e Caldense-MG se enfrentaram na tarde deste sábado, no Estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Melhor para os mandantes, que venceram por 1 a 0 e colaram no G4.

Com o resultado, o Fast chegou a 13 pontos no quinto lugar do Grupo A1. Já o Atlético-AC continua com quatro pontos, na oitava e última colocação. Além disso, está matematicamente fora do mata-mata.

O JOGO

Apesar da vontade dos times, o jogo foi marcado por poucas oportunidades e o placar terminou zerado no primeiro tempo.

O cenário continuou igual no segundo tempo, mas aos 13 minutos, o Fast teve um pênalti a seu favor. Jackie Chan bateu bem e fez o único gol da partida.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 12ª rodada. No domingo (22), às 16h, o Fast visita o Penarol-AM no Estádio Floro, em Itacoatiara (AM). Mais tarde, às 17h30, o Atlético recebe o Galvez-AC no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC).