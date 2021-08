Fast Clube-AM 0 x 0 São Raimundo-RR – Em partida pouco movimentada, equipes não saem do zero

Manaus, AM, 28 (AFI) – No Estádio da Colina, pela 13° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, Fast e São Raimundo fizeram um sonolento jogo e empataram pelo placar de 0 a 0.

Com o empate, o Fast segue com 14 pontos em quinto lugar na classificação. O time já entrou em campo eliminado. Já o São Raimundo, que estava classificado, é vice-líder com 32.

O JOGO

Com times pouco interessados no resultado e alguns jogadores poupados, a primeira etapa foi muito parada. A única chance de gol foi numa falta perigosa cobrada por Eric, isso já aos 39 minutos. O Tricolor, enquanto isso, chegava pelas beiradas, mas também sem assustar o goleiro André Regly.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o jogo melhorou, mas longe de ficar emocionante. Alguns chances isoladas marcaram o confronto. Aos 25 minutos, o Fast teve a melhor chance do jogo. Higor Benfica, que entrara minutos antes no lugar de Jackie Chan, pegou uma sobra na pequena área e deu de voleio, mas por cima do gol. Ao 31, Matheusinho bateu falta com perfeição, mas o goleiro Regly fez uma defesa espetacular.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O Fast volta a campo no próximo domingo, contra o Ypiranga-AP. Já o Mundão recebe o Atlético-AC, no mesmo dia, mas no estádio Canarinho, em Boa Vista.