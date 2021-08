Faustão passa por cirurgia para retirar catéter de diálise

Nesta quinta-feira (12), o apresentador Fausto Silva passou por uma cirurgia para retirar um catéter de diálise que havia colocado no final de 2020. O procedimento foi realizado em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein, e o artista passa bem. As informações são do UOL.

Luciana Cardoso, a esposa do apresentador, foi quem deu as notícias sobreo estado de saúde de Faustão. “Ele esteve no Einstein hoje, mas pra fazer uma cirurgia pra tirar um catéter que estava usando no tratamento que ele estava fazendo. Graças a Deus ele está ótimo agora. Já está em casa de alta”, explicou.

Ainda segundo Luciana, o catéter foi colocado para o tratamento de um problema renal. “Era para diálise, mas está livre”, comemorou.