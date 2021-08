FC Cascavel-PR 2 x 0 Marcílio Dias-SC – Cobra é melhor do início ao fim e segue na liderança

Cascavel, PR, 28 (AFI) – Nesta tarde de sábado, FC Cascavel e Marcílio Dias se enfrentaram pela 13° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Estádio Olímpico Arnaldo Busatto e terminou com a vitória do FC Cascavel por 2 a 0.

Com o resultado positivo, a equipe continua na primeira colocação do GrupoA8 com 27 pontos. O Marcílio segue em quinto com 15.

O JOGO

A partida começou muito truncada e carregada de faltas. A primeira chance só apareceu mesmo ao 20 minutos. Alessandro Lucas, do Marinheiro, bateu forte de fora da área, exigindo grande defesa do goleiro do FC Cascavel. Porém, foi a cobra que conseguiu ser mais eficiente. Na marca dos 29 minutos, após levantamento na área em cobrança de escanteio, Afonso chegou mergulhando para antecipar a defesa, o goleiro e abrir o placar. A partir do gol, o time da casa dominou de vez a partida e foi pra cima. Carlinhos, aos 38 minutos, fez ótima jogada pela esquerda. Cortou o marcador e bateu cruzado, a bola enganou o goleiro e bateu no travessão.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o jogo se iniciou da mesma forma do primeiro tempo. Na primeira chance, o FC Cascavel aproveitou para ampliar. E de novo com Afonso. Na marca dos 17 minutos, novamente após levantamento na área, o atacante apareceu na pequena área, sozinho, para testar firme para o gol. A bola ainda quicou no chão, eliminando qualquer possibilidade de defesa.

Com o resultado garantido, o FC Cascavel apenas administrou o resultado. Deu a bola para o Marcílio e apareceu em contra-ataques. O Marinheiro até criou umas duas oportunidades na reta final, mas nada de muito perigoso.

PRÓXIMAS PARTIDAS

Na próxima rodada, o Marcílio volta a campo no sábado, às 15h, contra o Aimoré. Já o FC Cascavel, ainda joga o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, contra o Athletico na quarta-feira, às 15h20.