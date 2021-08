FC Cascavel-PR 2 x 2 Aimoré-RS – Times ficam no empate em confronto com três gols na segunda etapa.

Cascavel, PR, 14 (AFI) – Nesta tarde de sábado, o FC Cascavel recebeu o Aimoré, no estadio Ninho da Cobra, às 15h. O duelo era válido pela 11 rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada pelo placar de 2 a 2.

Com a igualdade no placar, o Cascavel continua líder do GrupoA8 com 23 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Joinville. Enquanto que Aimoré segue na vice-lanterna do grupo com 11 pontos.

O JOGO

Na primeira etapa, o jogo o FC Cascavel começou melhor a partida. Mandando no jogo até a faixa dos 20 minutos. Depois disso, o Aimoré vai conseguindo se soltar em encaixar o seu jogo de contra-ataques. Criando também, algumas oportunidade. Inclusive, marcou o gol quando estava em um momento de pressão. Aos 46 minutos, o árbitro assinalou pênalti e Lucas Silva não desperdiça a chance e abre o placar.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o FC Cascavel começou com mais intensidade e logos aos sete minutos, tratou de empatar a partida. Willian empatou após levantamento na área e e completar depois da escorada de cabeça para o meio da área. O jogo ficou mais franco e equilibrado, com ambas equipes criando.

Até que em contra golpe. Paulo Eduardo acerta um belo chute forte de fora da área para voltar a ficar na frente do placar. Porém, quando a situação estava quase resolvida, FC Cascavel consegue o empate. Robinho recebeu na entrada da área e bateu forte para fazer um golaço e deixar tudo igual novamente.

PR[OXIMAS PARTIDAS

Os donos da casa encaram o Caxias, no próximo sábado, às 15h. Já o Aimoré, joga no sábado, mas às 19h.