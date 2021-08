FEBA Capital anuncia novas vagas para trabalho remoto

A FEBA Capital acaba de anunciar novas vagas para trabalho remoto. Ao todo, são 10 oportunidades abertas para profissionais das áreas de desenvolvimento e design, que desejam iniciar sua carreira ou estão em busca de uma chance para se reinserir no mercado de trabalho.

Nesse sentido, há chances para os cargos de Director of Engineering, Backend/API Engineer, Full Stack Engineer, Senior PHP Developer, PHP Developer, Mobile Applications Developer, Front-end Developer, Senior UI/ UX Designer, UI Designer e Product Manager.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas conhecimento avançado no idioma inglês é fundamental, uma vez que a empresa é uma multinacional e trabalha diretamente com empresas de todas as partes do globo.

Para contextualização, a FEBA Capital foi fundada com o objetivo de construir marcas de sucesso usando uma tecnologia própria. Assim, muito além de capital, a marca oferece acesso a conhecimentos e percepções sobre design, tecnologia, construção de marca, desenvolvimento de negócios e marketing, entre outros. No Brasil, o negócio tem crescido de forma exponencial, de modo que as contratações visam suportar esse avanço.

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte da equipe da FEBA Capital deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em www.febacapital.com.br/careers para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e, enfim, cadastrar seu currículo.

No site é possível conferir, ainda, detalhes sobre os requisitos e escopo de atuação da vaga desejada, assim como conhecer um pouco mais sobre a companhia.

