Febre Amarela: resumo para ENEM e vestibulares

sFebre Amarela: aquilo que você precisa saber

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e as provas dos mais variados vestibulares abordam com grande frequência doenças em suas questões de biologia.

Assim, é fundamental que você domine as principais características das doenças mais abordadas por esses exames.

Para te ajudar, o texto de hoje trouxe um resumo sobre uma doença muito cobrada nas mais importantes provas do país: a febre amarela.

Febre Amarela: introdução

A febre amarela é uma doença classificada como “virose”, uma vez que é causada por um vírus do gênero Flavivirus. A enfermidade é característica de regiões tropicais.

Febre Amarela: transmissão

A febre amarela pode ser transmitida para os seres humanos por meio da picada de mosquitos infectados pelo vírus. Em ambientes urbanos, as fêmeas do mosquito Aedes aegypti são as responsáveis pela transmissão da doença. A febre amarela silvestre, por sua vez, pode ser transmitida por meio da picada dos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes.

Ainda, a doença pode também ser transmitida para os animais, como os macacos. Porém, os mesmos não apresentam sintomas, atuando como hospedeiros da febre amarela.

Febre Amarela: sintomas

Dentre os principais sintomas da febre amarela, podemos citar:

Febre

Dores musculares

Náuseas

Fraqueza

Fadiga

Os sintomas costumam desaparecer depois de três dias. Porém, em alguns casos, a doença pode progredir para a denominada fase “grave”. Dentre os sintomas dessa fase, podemos citar: febre alta, sangramentos na boca e no nariz, dores no abdômen e icterícia (pele e olhos amarelados).

Febre Amarela: tratamento

Não existe um tratamento específico para a febre amarela. Assim, os cuidados com os doentes se baseiam exclusivamente em remédios que buscam amenizar os sintomas.

Febre Amarela: profilaxia

Existem algumas medidas profiláticas que podem impedir a disseminação da doença na sociedade. Dentre elas, podemos destacar a vacinação e o combate ao vetor (mosquito).

A vacina é considerada a maneira mais eficaz de prevenção e pode ser tomada em qualquer posto de saúde do Brasil de forma gratuita.

O combate ao mosquito, por sua vez, pode acontecer das seguintes maneiras:

Evitar o acúmulo de água parada

Evitar o desmatamento

Manter armazenamentos de água sempre limpos