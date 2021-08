Feira de adoção de cães e gatos é realizada neste sábado (28)

Em comemoração ao Dia Mundial do Cão, uma feira de adoção de animais será realizada neste sábado (28), no Mundo Pet localizado no Rio Vermelho. O evento será em parceria com a Associação Brasileira Protetora dos Animais Seção Bahia (ABPA).

O atendimento será das 09h ás 13h e estarão disponíveis cerca de 10 cães e gatos de diversas raças. Os interessados em realizar a adoção, antes do evento, deve enviar um e-mail para a ong adote@abpabahia.org.br. Já para os interessados em doar no dia do evento precisa ter em mãos RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, os candidatos responderão a uma breve entrevista de triagem. “Na conversa de triagem queremos saber se o novo tutor ou tutora está habilitado para a adoção responsável”, explica o veterinário Vladimir Lenin Freitas.

Vale ressaltar, que a rede Mundo Pet está com a campanha “PromoCão”, que segue até o dia 30 deste mês de agosto. Os descontos são de 10% em rações selecionadas da Pet Delícia, itens de higiene e beleza da Granado e Cat My Pet, assim como acessórios, na loja do Rio Vermelho. Pelo site, há descontos que podem chegar até 30%.