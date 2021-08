Felipão comemora momento do Grêmio, mas faz alerta: “Temos uma longa caminhada pela frente ainda”

Porto Alegre, RS, 21 (AFI) – O Grêmio venceu o Bahia por 2 a 0, neste sábado, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 17.ª rodada, e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento, apesar de ainda estar em uma situação complicada. É a segunda vitória seguida do time gaúcho na competição – no meio da semana, o Grêmio bateu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, em jogo adiado da 5ª rodada.

Na coletiva após o jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari comemorou o momento gremista, mas fez um alerta aos seus jogadores.

“Primeira vez que conseguimos ganhar duas seguidas. A situação é muito difícil ainda, mas agora começamos a acreditar um pouquinho mais. A confiança vai melhorando, mas temos uma longa caminhada pela frente. Fala muita coisa ainda”, alertou.

Sobre a partida deste sábado, Felipão classificou a atuação gremista como razoável. “Conseguimos o objetivo, mas precisamos melhorar ainda. Nossa atuação foi de razoável para boa.”

Autor do segundo gol na partida deste sábado, o atacante Diego Souza parabenizou a equipe pela vitória. “A equipe foi fantástica, marcou, jogou com seriedade diante de uma equipe que tem bastante qualidade como o Bahia. Sem dúvida nenhuma, importância foi a determinação que o time teve hoje. A segunda vitória deixa mais favorável para sair disso.”

Agora com 16 pontos, a equipe comandada pelo técnico Felipão continua dentro da zona de rebaixamento, provisoriamente em 17.º lugar, ainda com chance de ser ultrapassada por Sport e América-MG, ambos com 15, até o final da rodada.

Agora, o Grêmio deixa o Brasileirão de lado para focar no primeiro jogo contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil, marcado para as 21h30 de quarta-feira, na Arena do Grêmio. O próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Corinthians, no sábado que vem.