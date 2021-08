Fênix de Penedo realiza o Música na Praça

No dia 02 de agosto, a Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo apresentou o Projeto Música na Praça, dando o início ao retorno das atividades da banda. O objetivo do projeto é reduzir as desigualdades sociais e combater o preconceito através da disseminação da arte e da cultura como instrumento de transformação social, por meio de ensaios, aulas de educação musical para crianças e adolescentes, buscando trazer qualidade de vida, desenvolvimento cultural e artístico para seus participantes.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas pelo perfil no Instagram da @fenixdepenedo. Lembrando que as vagas são limitadas, em meio as circunstâncias da pandemia do novo coronavírus.

Os ensaios acontecerão na orla do Bairro Vermelho, e obedecerá às orientações dos órgãos sanitários, como:

• Distanciamento social;

• Utilização de máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a boca e o nariz;

• Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros;

• Higienização com álcool em gel 70%;

• Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços;

• A limpeza intensiva dos instrumentos musicais.

• Não compartilhamento de baquetas e talabartes.

Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo, há onze anos promovendo ações sociais, música e cultura para nossa gente.