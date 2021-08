Feriado de Tiradentes: origem e significado

Feriado de Tiradentes: um resumo sobre a data comemorativa

Todos nós sabemos que no dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes. O feriado foi instituído no ano de 1965 como uma homenagem ao herói e mártir nacional Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes.

Mas você sabe qual é a origem e o significado desse feriado? Confira tudo sobre a data comemorativa no artigo de hoje.

Feriado de Tiradentes: Quem foi Joaquim José da Silva Xavier?

Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746, na cidade de Pombal, Minas Gerais. Xavier ficou conhecido como Tiradentes, uma vez que exercia a profissão de dentista.

Tiradentes: a Inconfidência Mineira

Tiradentes foi um dos revolucionários da Inconfidência Mineira, movimento que tinha como objetivo protestar contra as medidas impostas pela Coroa Portuguesa e buscava a libertação do país das mãos da metrópole.

A Inconfidência não obteve sucesso porque um dos membros traiu o movimento e contou os planos dos revoltosos para as autoridades.

Como era um dos líderes da Inconfidência Mineira, Tiradentes foi preso em 10 de maio de 1789, no Rio de Janeiro. Lá, Tiradentes continuou buscando apoio para a causa mineira. Todavia, o governo decidiu que ele, depois de três anos na prisão, seria condenado à forca.

Assim, em 1792, Tiradentes foi enforcado e, posteriormente, esquartejado. A certidão de cumprimento da sentença foi banhada com seu sangue, sua cabeça foi exposta e os seus restos mortais foram espalhados pelas cidades em que fazia ele discursava.

Todas essas atitudes horríveis, juntamente com as 18 horas de leitura da sentença do condenado, foram planejadas pelos portugueses com o objetivo amedrontar e ameaçar a população e aqueles que se identificavam com o movimento do qual Tiradentes fazia parte.

Feriado de Tiradentes: o mártir

No entanto, o resultado foi totalmente o oposto do esperado pelos lusitanos. Diante de todas as atitudes mencionadas, a insatisfação da população contra a coroa portuguesa aumentou ainda mais.

Dessa maneira, podemos dizer que o feriado de Tiradentes foi instituído como uma homenagem ao mártir mineiro, que morreu enquanto buscava defender a libertação de seu país da colonização estabelecida por Portugal.