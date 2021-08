Fernanda Souza explica por que recusou convite da Globo para a Super Dança

A atriz Fernanda Souza foi uma das juradas da edição deste domingo (1º) da Super Dança dos Famosos. Durante a atração, a ex-chiquitita confidenciou que recebeu o convite da Globo para disputa, mas acabou recusando.

“Me chamaram e eu disse: nem pensar!”, falou a famosa que explicou as razões logo em seguida.

“Dançar pra mim é uma coisa extremamente difícil, as pessoas vão para a direita, eu vou para a esquerda. Com toda a minha dificuldade, conseguir ganhar foi porque realmente eu consegui me superar pra entregar o meu melhor em cada coreografia, então tenho respeito para quem tem facilidade e quem não tem facilidade”, exaltou a apresentadora, que conquistou o primeiro lugar na edição de 2010.

“Foi uma entrega gigantesca. Tanto é que quando me chamaram pra esse [Super Dança] agora, eu falei que não tinha a menor condição. Para quem não tem facilidade que nem eu, é muito difícil. Ainda chegar numa final…”, justificou.