Fernanda Souza se pronuncia após gafe de Taís Araújo envolvendo Thiaguinho

Fernanda Souza decidiu se pronunciar após a grande repercussão do comentário de Taís Araújo na estreia do The Masked Singer Brasil, quando ela afirmou que a colega de profissão era “apaixonada por Thiaguinho”, seu ex-marido.

Através dos Stories do Instagram, Fê afirmou que se divertiu com a história. “Você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço”, disse a famosa, que ainda complementou: “Não precisa pedir desculpas, tá? Eu e o Thiaguinho rimos muito”.

A apresentadora ainda postou um trecho do pedido de desculpas de Taís, onde ela diz que não superou o divórcio dela com o cantor e brincou: “Amiga, mas já tem praticamente dois anos! (Ok, a pandemia deixou uma galera coisada em relação ao tempo)”, finalizou.

Veja: