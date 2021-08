Fernando & Sorocaba se encontram com Bryan dos Backstreet Boys; veja foto

De folga entre os shows da turnê nos Estados Unidos, Fernando & Sorocaba voaram para Nashville, no Tennessee. E na cidade os cantores se encontraram com o músico Bryan Littrell, dos Backstreet Boys.

A reunião dos músicos também contou com a presença de Maiara (dupla de Maraísa), que é noiva de Fernando, e do filho de Bryan, o também músico Baylee Littrell. Será que podemos esperar uma visita no Brasil em breve?

Fernando & Sorocaba fizeram dois shows no último final de semana, em Orlando/FL e Boston/MA. As próximas apresentações da dupla serão em Miami/FL (27), Danbury/CT (28) e, para encerrar com chave de ouro, se apresentam em São Francisco/CA, no domingo, 28 de agosto.