Ferroviária-SP 3 x 1 Caldense-MG – Ferrinha leva gol após 1076 minutos, mas vence e segue sobrando na Série D

Araraquara, SP, 28 (AFI) – A Ferroviária segue deitando e rolando no Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste sábado, a Ferrinha fez 3 a 1 na Caldense e se isolou ainda mais na liderança do Grupo A6. O duelo foi realizado na Fonte Luminosa, pela 13ª rodada.

Com o resultado, a Ferrovisária, que não perde há 12 jogos, chegou aos 32 pontos, contra 23 do Boa Esporte, segundo colocado. A Caldense caiu para a quarta posição, com 21. O Uberlândia, em terceiro, fecha o G-4, com 22.

Um fato curioso chamou a atenção no duelo. A Ferroviária tomou um gol após 12 rodadas ou, mais precisamente, 1076 minutos. Os gols sofridos, anteriormente, foram na primeira rodada, na derrota por 3 a 0 frente ao Uberlândia.

FERRINHA NA FRENTE

No duelo até então entre os líderes do grupo, a Ferroviária não quis dar moleza e sufocou o adversário logo no início. Aos quatro minutos, após grave erro defensivo da Caldense, Jefinho saiu de frente para o gol e chapou bonito para fazer 1 a 0. O gol só motivou ainda mais os donos da casa, mas a Veterana se segurou e conseguiu equilibrar o duelo.

Ferroviária vence mais uma na Série D. Foto: Jonatan Dutra / Ferroviária S/A

Aos poucos, a Caldense foi crescendo e fez uma verdadeira blitz no final do primeiro tempo. A melhor oportunidade foi aos 39 minutos. Gabriel Souza exigiu uma defesa à queima-roupa do goleiro Saulo. Patrick Lopes também tentou, mas jogou rente ao travessão.

VENCEU FÁCIL!

O segundo tempo começou acelerado, com ambas as equipes criando muito e buscando o gol a cada momento. A Caldense, então, aproveitou para deixar tudo igual. João Vitor cobrou falta com perfeição, mandou a bola no ângulo de Saulo e acabou com uma série de 1076 minutos sem sofrer gols.

Mas a festa não durou muito. A Ferroviária voltou a controlar o jogo e fez 2 a 1 aos 20 minutos. Júlio Vitor colocou a bola para dentro da área, o goleiro João Paulo falhou e Ian Luccas só completou para o gol Aos 26, Rodrigo Yuri fez o que quis dentro da área da Veterana para dar números finais ao duelo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na última rodada, a Ferroviária enfrenta o Uberlândia, no domingo, às 16h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No mesmo dia e horário, a Caldense reebe o Rio Branco-ES, no Ronaldão, em Poços de Caldas (MG).