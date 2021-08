Ferroviária-SP x Rio Branco-ES – Classificada, Locomotiva agora quer confirmar liderança

Araraquara, SP, 13 (AFI) – Ferroviária e Rio Branco-ES entram em campo neste sábado, às 17h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Em casa, na Arena Fonte Luminosa, o time paulista defende vantagem na liderança, uma vez que já está classificada. Já os capixabas querem seguir sonhando com o G4.

Há nove jogos sem perder e também sem sofrer gols, a Ferroviária lidera o Grupo A6 com 25 pontos. Já os capixabas estão em sexto lugar com nove pontos e ainda sonham com o G4, que tem como último time o Uberlândia-MG, com 16 pontos.

FERROVIÁRIA

A Locomotiva finalizou sua preparação na manhã de sexta-feira. O técnico Elano não tem nenhum jogador suspenso e nenhuma nova lesão para escalar seu time. Nando Caradina e Léo Castro estão no departamento médico, mas já eram desfalques na última rodada.

Roger Bernardo e Léo Rigo já voltaram aos treinosm nas não devem ir para o jogo. A bota notícia fica também por conta do retorno do Gleyson, que cumpriu suspensão na última rodada. Na lateral-direita, Bernardo deve seguir sendo poupado.

RIO BRANCO

Apesar da derrota por 3 a 0 no confronto estadual diante do Rio Branco VN, o técnico André Visser não deve fazer muitas mudanças. Heryck e Marcos Paulo, porém, que entraram bem no último jogo, podem ganhar chance de titular. Não há suspensos para o duelo.