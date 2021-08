Ferroviário-CE 0 x 0 Jacuipense-BA – E a má fase continua na Série C!

Fortaleza, CE, 28 (AFI) – Ferroviário e Jacuipense abriram a 14ª rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado, e empataram sem gols. No Elzir Cabral, as duas equipes ficaram no 0 a 0 em um resultado que não foi bom para ninguém nas suas respectivas brigas na competição.

Com o sexto empate consecutivo, o Ferrão chegou aos 20 pontos e, para voltar ao G4, terá de torcer por derrotas de Tombense e Volta Redonda. O Jacuipense, que não vence há nove rodadas, está na vice-lanterna, com 12.

TUDO ZERADO!

A partida começou com pressão do Ferroviário, mas sem muitas oportunidades de gol. O Jacuipense, com a proposta de contra-atacar, também teve dificuldades. Com mais ímpeto em campo, os donos da casa foram mais perigosos e chegaram perto com Dioguinho. Porém, não acertaram a meta adversária.

Ferroviário e Jacuipense ficaram no 0 a 0

Na volta do intervalo, o Ferrão tentou chegar ao gol e esbarrou na marcação do adversário. Enquanto o Jacuipense assustou pela primeira vez com perigo com Thiaguinho, que na pequena área cabeceou para fora.

A resposta do Ferroviário foi com duas bolas na trave, que insistiram em não entrar. Na reta final, os visitantes reforçaram o setor defensivo e garantiram um 0 a 0 chorado na tarde deste sábado.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o adversário será o próprio Volta Redonda, sábado, às 11h, no Raulino de Oliveira. Enquanto a Jacuipense segue em 9º com 12 pontos, dois atrás do Altos que ainda entra em campo na próxima rodada. Também no sábado, mas às 17h, a equipe recebe o Manaus, em Pituaçu.

*Por Clauber Santana