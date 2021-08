Ferroviário-CE 0 x 0 Tombense-MG – Felipe Garcia garante o empate no confronto direto

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – O confronto direto do pelotão 18 no Campeonato Brasileiro Série C acabou sem gols e, com isso, o se tornou pelotão 19, com três times: Ferroviário-CE e Tombense-MG, além do Paysandu-PA, que joga no domingo contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa. O duelo, no Elizir Cabral, válido pela 13ª rodada, contou com uma tarde inspirada do goleiro mineiro Felipe Garcia.

O Tombense permanece na quarta colocação, a dois pontos do líder Botafogo-PB, no Grupo A e o Ferroviário ultrapassou o próprio Voltaço, que ainda tem 18 e está em quinto.

DECEPCIONOU

O Ferrão, em casa, mostrou mais qualidade no primeiro tempo e foi melhor. Apesar de não criar grandes chances, os mandantes tiveram a bola e chegaram a finalizar na meta adversária.

A melhor oportunidade foi com Emerson Souza. O meio-campista chutou colocado para um bonito salto de Felipe Garcia. A primeira etapa ficou por isso. Somente um lance de “empolgação”, se dá para usar a palavra.

FELIPE GARCIA É O NOME DELE

Na volta dos vestiários, o Ferroviário conseguiu assustar, de fato. A primeira chance foi no início, com a cabeçada de Cariús rente ao poste. As outras duas, porém, só finalzinho, depois dos 35 minutos.

Aos 38, o Ferrão teve falta próximo à área e o atacante Adilson Bahia assumiu a responsabilidade. Ele chutou com força e foi preciso dois obstáculos para evitar o gol. Felipe Garcia fez a defesa e a bola bateu no travessão, antes de sair.

Aos 50, no último suspiro, Adilson Bahia novamente participou, mas com o passe. Ele serviu o meio-campista Reinaldo, que finalizou no canto. Felipe Garcia buscou e garantiu o empate para o Tombense.

O time mineiro, pouco citado, realmente não apareceu no ataque. Rafael pôde sofrer com a grande atuação do parceiro de profissão sem ser incomodado.

SÁBADO EM CASA

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado, às 15 horas, contra o Jacuipense-BA, em casa. O Tombense, também no primeiro dia do fim de semana e, em casa, no Tombos, recebe o Manaus-AM, às 17 horas.