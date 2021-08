Ferroviário-CE x Tombense-MG – Quem irá se distanciar do Pelotão 18? (De forma positiva, claro)

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – O sábado de Campeonato Brasileiro Série C promete demais e, muito por conta do confronto direto entre Ferroviário-CE e Tombense-MG. Os times jogam às 15 horas, no Elizir Cabral e, empatados na pontuação, só pensam na vitória para se distanciar do pelotão 18.

O Ferroviário é o sexto colocado do Grupo A, por conta do menor saldo de gols, entre as quatros equipes que tem 18 pontos. O Tombense é o segundo no saldo e o quarto na tabela de classificação. Manaus-AM, em terceiro, e Volta Redonda-RJ, em quinto, fecham o pelotão. O líder Botafogo-PB está a apenas dois pontos.

ADEUS PELOTÃO

A briga no Grupo está impressionante. São muitos times e pouca distância. A maioria, com a mesma pontuação, 18. O importante, nesta Fase, é acabar entre os quatro e, por isso, é preciso se afastar do pelotão, porém, à frente.

O Ferroviário fez grande início e chegou a liderar o Grupo A, por algumas rodadas. O desempenho caiu de rendimento e times como o próprio Tombense cresceram. A vantagem deixou de ser vantagem e, na 13ª rodada, quatro esquipes estão empatadas em pontos.

Seria bom até, se fosse do primeiro colocado ao quarto, mas começa no quarto e vai até o sexto. Ou seja, dois estão fora do G4 e, logo, desclassificados. Um deles é o Ferroviário. Quem ficará atrás, estacionado nos 18?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Francisco Diá pode não ter novidades e novas ausências para o grande duelo, porém, mudanças não são descartadas. O único setor que deve continuar igual é a defesa.

No meio e ataque, o comandante já experimentou alguns jogadores ainda procura a fórmula ideal. O atacante Mauri briga com o meio-campista Reinaldo por uma vaga entre os titulares. Gabriel Silva, muito bem no início da competição, tem a sombra de Edson Cariús.

O professor Rafael Guanaes está praticamente na situação. A diferença é que ele nem tem dúvidas. O técnico sabe quem são os melhores para exercer cada função e não deve fazer alteração nos 11 iniciais.