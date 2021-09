Festival de Inverno Bahia 2022 define data e anuncia venda de ingressos

O evento será retomado com toda força, dando ao público o conforto de sempre, em ambientes que atraem todas as tribos. Um Palco Principal com os espaços Arena (pista) e Camarote VIP (front stage) e outros dois palcos que apostarão em talentos regionais e locais estarão à disposição de quem for curtir a festa: a Vila da Música e a Arena Eletro Rock. Juntos, os três espaços vão compor a musicalidade do local, que também terá ativações especiais e praças gourmet.

Como nas últimas edições, o evento manterá a diversidade de ritmos, que, em breve, terá a grade divulgada. Além disso, a segurança é um dos pontos que está sendo observado com cautela pela equipe realizadora do FIB, uma vez que o cenário de pandemia ainda é incerto. “Além do viver a música, que é o slogan do nosso festival, para a nova edição priorizaremos ainda mais o cuidado com as pessoas – desde o nosso público, quanto a todos que estarão trabalhando no evento e os músicos presentes. Estamos observando os desdobramentos da pandemia e confiantes de que com o avanço da vacinação conseguiremos fazer uma grande festa em agosto de 22”, conta o coordenador de produção da Icontent, Adriano Gusman.