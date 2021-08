Festival Sabores de Teixeira acontece entre os dias 09 a 26 de setembro na Bahia

Diversidade é o que não falta no perfil de instagram do Festival Gastronômico Sabores de Teixeira . O motivo é um só: são os países que cada estabelecimento se inspirou para criar um prato exclusivo para o evento. Ao todo serão 32 restaurantes, que dentre os dias 09 a 26 de setembro oferecerão 38 pratos com base em diversas culturas gastronômicas ao redor do globo.

O tema Volta ao Mundo chega para esta 8ª edição com o objetivo de oferecer ao público participante a opção de viajar o mundo inteiro sem sair da cidade. Angola, China, Líbano, Austrália, Itália… são só alguns exemplos de países contemplados nesta missão, que tem representantes de todos os continentes. Nessa jornada os restaurantes não estiveram sozinhos: contaram com o apoio do Senac e Sebrae em mentorias e formações para escolha dos pratos e como harmonizá-los com a identidade de cada estabelecimento.

Assim como em 2020, todos os pratos participantes serão postados no site e instagram oficiais do evento, onde o público poderá acompanhar de perto a divulgação. Estarão divididos entre as categorias de Lanches, Petiscos, Prato Principal e Sobremesas.

O Festival é uma iniciativa do SEBRAE e da Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo e tem a correalização da CDL Teixeira de Freitas e SENAC. Conta ainda com o patrocínio da Secretaria Estadual de Turismo e de diversas empresas da região, dentre elas, a Pousada Casa de Maria, de Prado-BA.