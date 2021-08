Festival ‘Tempero Bahia’ movimenta grande hotel na próxima quinta (26)

Alguns dos mais renomados chefs de cozinha e restaurantes estarão reunidos para criação e comercialização de pratos exclusivos e pensados especialmente para o festival. O tema escolhido foi “Sertão e Mar”, e o objetivo é valorizar ingredientes típicos da culinária e da cultura baiana. A programação completa do evento está disponível no site temperobahia.com.br.

O chef David Oliveira preparou, para representar o restaurante Passeio da Vitória, do Wish Hotel da Bahia, uma deliciosa Moqueca Especial à base de Peixe e Camarão, acompanhada de pirão, farofa de dendê e arroz branco (R$ 90). O prato será servido a hóspedes e visitantes no almoço, de segunda a sexta, das 12h às 15h, e aos fins de semana, das 12h30 às 15h30.

Vale lembrar que o evento, patrocinado pelo Wish Hotel, acontece de forma individualizada em cada restaurante, que servirá os próprios pratos.