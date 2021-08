Fetiche: Ex-intérprete do Bozo revela ter transado vestido de palhaço

Em vídeo para o canal do YouTube de Lisa Gomes, Marcos Fiel contou que já transou vestido de Bozo no período que interpretava o personagem, nesta terça-feira (17).

“Teve pessoas, mamães, com desejos, que falavam: ‘Meu sonho é ter uma relação com você vestido de Bozo’. E eu tive. […] A secretária de uma empresária, com certeza tive muitas relações vestido de Bozo com essa mulher. Eu achei meio estranho”, relatou ele.