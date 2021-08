FGTS 2021: NOVO saque-aniversário do FGTS pode ser sacado até fevereiro de 2022

Quem aderiu ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pode sacar o benefício ainda em 2021. Todavia, o cidadão tem que estar atento ao cronograma de pagamentos da modalidade.

O saldo fica disponível para resgate até o último dia do mês subsequente ao da autorização. Ou seja, o titular tem até três meses, contando com o do seu aniversário, para sacar o dinheiro. A quantia varia de acordo com o saldo acumulado, com aplicação de percentuais que oscilam de 5% a 50 %, acrescido ou não por uma taxa adicional.

Diante disso, se o trabalhador não movimentar o recurso até a data estabelecida, terá o pagamento de volta a sua conta do FGTS. Os titulares nascidos em junho, por exemplo, têm até o dia 31 de agosto para retirar sua parcela. Já os nascidos em julho, podem sacar o benefício até o dia 30 de setembro.

Confira o calendário completo do programa para 2021, com todas as datas de liberação e períodos para saque:

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022

Vale ressaltar que a adesão ao saque-aniversário não é obrigatória. Mas caso queira ser incluído a modalidade, o procedimento pode ser realizado no site, app FGTS, no Internet Banking Caixa ou nas agências.

Contudo, é importante salientar que quem adere ao saque do FGTS, perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa. Sendo disponibilizado apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor do dinheiro acumulado no contrato de trabalho.

