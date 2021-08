FGTS: Caixa libera 5 parcelas; veja como sacar

Com a pandemia ainda no país, muitos trabalhadores têm optado por saques no (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) FGTS. Uma maneira de ter acesso a parte do valor do fundo é optando pelo saque-aniversário que ainda prevê o pagamento de cinco parcelas neste ano.

Por meio do saque-aniversário é possível que cada trabalhador tenha direito a uma parcela do fundo, com quantias a depender do valor total guardados.

Se um dinheiro extra pode ser interessante durante a crise que enfrentamos, o trabalhador pode também perder o direito de sacar o FGTS integral da empresa a qual foi demitido.

Isso acontece porque há duas modalidades do FGTS, o saque-aniversário (que libera uma parcela todo ano) e o saque-rescisão (este só pode ser usado quando o funcionário é demitido sem justa causa).

Assim, os valores da rescisão do trabalhador seriam pagos normalmente, mas o trabalhador não poderia ter acesso imediato, caso tenha optado pela saque-aniversário. Importante lembrar que após aderir ao saque-aniversário, só é possível retornar ao saque-rescisão depois de dois anos.

Prazo para solicitar o saque-aniversário do FGTS

Para optar receber o dinheiro do FGTS 2021 pelo saque-aniversário, o trabalhador tem até o último dia do mês do seu aniversário para solicitá-lo. Em outras palavras, quem nasceu em agosto, por exemplo, tem até 31 de agosto para fazer a solicitação do adiantamento de valores.

Por isso, quem nasceu entre janeiro e julho, só poderá mudar e optar pelo saque-aniversário em 2022.

Você Pode Gostar Também:

Importante lembrar que:

A escolha pelo saque do FGTS 2021 não é obrigatória;

Após optar pela modalidade, a pessoa perde direito de sacar os valores depositados na rescisão caso seja demitida;

A permanência mínima no saque-aniversário é de dois anos, a contar da data de adesão;

Calendário do saque-aniversário

Aniversariantes de agosto: pode sacar de agosto a outubro;

Aniversariantes de setembro: podem sacar de setembro a novembro;

Aniversariantes de outubro: podem sacar de outubro a dezembro;

Aniversariantes de novembro: podem sacar de novembro a janeiro de 2022;

Aniversariantes de dezembro: podem sacar de dezembro a fevereiro de 2022;

Confira a tabela de valores do saque-aniversário

Saldo do FGTS Percentual que pode ser sacado Valor da parcela adicional Até R$500 50% Não tem parcela adicional De R$500,01 até R$1 mil 40% R$ 50 De R$1.000,01 até R$5 mil 30% R$ 150 De R$5.000,01 até R$10 mil 20% 20% R$ 650 De R$10.000,01 até R$15 mil 15% R$ 1.150 De R$ 15.000,01 até R$ 20 mil 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900

Veja também: Saques do FGTS 2021: Trabalhadores já podem resgatar o seu saldo