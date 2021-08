FGTS: Distribuição do lucro, valor e onde consultar

O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) obtido em 2020, será distribuído ainda este mês para os trabalhadores formais. Na próxima terça-feira (10), o Conselho Curador realizará uma reunião para definir a porcentagem de repasses sobre o valor de R$ 5,9 bilhões.

No total, R$ 8,5 bilhões foram acumulados em 2020, porém, com uma redução de 25% este ano, a quantia distribuída deverá garantir, pelo menos, a correção monetária dos valores indicados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Desta forma, certa porcentagem desse valor será depositada na conta de todos os trabalhadores formais do país. Segundo a Caixa Econômica Federal, o Brasil possui atualmente 83 milhões de correntistas no Fundo de Garantia.

O repasse dos resultados representam uma rentabilidade de 3% ao ano, mais a Taxa Referencial e o novo índice que será definido pelo Conselho Curador na próxima semana. Em 2019, a rentabilidade do FGTS ficou em 4,9%

Desse percentual, surgiu o rendimento das contas do fundo formada pela taxa de 3% ao ano, pela Taxa Referencial (que está zerada atualmente) e pela divisão do lucro que foi estabelecida pelo Conselho Curador em 1,84%.

Então, após o Conselho definir as datas para distribuição do lucro e a Caixa creditar os valores da na conta, o trabalhador poderá consultar quanto foi sua porcentagem. Para isso, será necessário acessar o extrato no aplicativo FGTS ou o site da Caixa. No extrato, o deposito referente ao lucro será denominado “cred dist resultado ano base 12/2020”.

Como saber o valor que receberei do lucro do FGTS?

Para saber quanto irá receber com o lucro do FGTS, basta verificar o saldo do fundo em 2020 e aplicar os 3% ao ano (taxa fixa) + Taxa Referencial (atualmente zerada) + porcentagem de distribuição dos rendimentos que será definida pelo Conselho na próxima semana

Todavia, vale ressaltar que o rendimento de 3% foi pago ao longo de 2020. Sendo assim, o valor da taxa fixa já entrou na conta do trabalhador. Além disso, o complemento, referente à distribuição de resultados que será definida pelo Conselho Curador do FGTS, será estabelecido pelo saldo presente até 31 de agosto de 2020.

Saque do lucro do FGTS

Os critérios e condições para saques do FGTS continuam os mesmos, sendo assim, a quantia só será liberada mediante a casos como demissão sem justa causa, para compra de um imóvel, por motivo de aposentadoria, doença grave, entre outros.

