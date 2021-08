FGTS: Índice para distribuição é definido; confira as projeções da parcela

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (17), o repasse de R$ 8,12 bilhões do lucro acumulado no decorrer de 2020. O valor para distribuição corresponde 96% do resultado do rendimento.

De acordo com as informações do Ministério da Economia, “a distribuição de resultados alcançará cerca de 191,2 milhões de contas vinculadas, que acumulavam saldo de R$ 436,2 bilhões ao final de 2020”.

Em síntese, o repasse do lucro do FGTS será de 4,92%. Diante disso, o rendimento se torna superior à inflação média do ano passado, que ficou em 4,52%, bem como os rendimentos da poupança também de 2020, que foram encerrados em uma baixa de 2,30%.

Lucro do FGTS

O valor do lucro do FGTS é depositado diretamente na conta do trabalhador. Desta forma, o titular não precisa realizar nenhum tipo de ação para ter acesso ao benefício. Contudo, só recebem a parcela quem teve saldo positivo nas contas do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2020

Qual valor do lucro do FGTS?

Conforme a decisão do Conselho Curador, para saber quanto receberá do montante, basta multiplicar o saldo encontrado na conta do FGTS no período de apuração, até 31 de dezembro de 2020, e multiplicar pelo indicador 0,01863517.

Você Pode Gostar Também:

Neste sentido, um trabalhador que teve no momento da verificação um saldo de R$ 1.00, receberá de lucro uma quantia de R$ 18,64. Confira as projeções a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2020 Valor que será pago de lucro do FGTS R$ 1.000 R$ 18,64 R$ 5.000 R$ 94 R$ 10 mil R$ 186,36 R$ 20 mil R$ 372,70 R$ 50 mil R$ 932 R$ 100 mil R$ 1.864

O valor exato pode ser identificado no extrato com o título “cred dist resultado ano base 12/2020” em um dos canais de consulta do FGTS:

APP FGTS

Site

Central Telefônica Caixa 111, opção 2.

Internet Banking.

Por fim, vale ressaltar que o lucro do FGTS só será sacado junto aos saldos presentes na conta, em situações especificas autorizadas pelo programa, como demissão por justa causa, aposentadoria, para compra de um imóvel, dentre outras possibilidades.

Veja também: O rendimento do FGTS é maior que a inflação e da poupança