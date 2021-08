FGTS: Saiba como consultar e quanto calcular o lucro para 2021

A Caixa Econômica Federal vai distribuir parte do lucro obtido das correções monetárias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores. A data de repasse ainda será definida na próxima reunião do Conselho Curador do FGTS (CCFGTS).

A quantia a ser paga aos trabalhadores refere-se a correção do lucro do FGTS obtido em 2020. O cálculo alcançou uma rentabilidade de R$ 8,5 bilhões, em que R$ 5,9 bilhões serão distribuídos para os trabalhadores.

Lucro do FGTS

Como ressaltado anteriormente, o lucro do FGTS corresponde a correção monetária aplicada pela Caixa sobre os valores depositados nas contas do fundo dos cidadãos que trabalham com carteira assinada.

Os recursos que serão liberados este ano são referentes ao lucro obtido ao longo de 2020. Neste sentido, para que o trabalhador seja contemplado, é necessário que até 31 de dezembro de 2020 tenha registrado algum saldo em sua conta no FGTS.

Valor do lucro do FGTS

A expectativa é que o lucro seja liberado ainda este mês aos trabalhadores, todavia, o valor do recurso só será definido após a reunião do CCFGTS marcada para o dia 10 de agosto.

Como de costume, os pagamentos serão realizados nas contas do FGTS de cada cidadão, sem a necessidade de qualquer procedimento anteriormente realizado pelo trabalhador.

Além disso, é possível verificar quanto recebeu, bastando verificar o índice que será definido pelo Conselho com relação a faixa de saldo que o sujeito possui na conta.

Você Pode Gostar Também:

Neste sentido, caso o índice definido pelo Conselho for de 3% e o trabalhador apresentou em 2020 um saldo de R$ 15 mil na conta, terá o direito de receber R$ 450 com a distribuição. Porém, a rentabilidade do FGTS é ampliada sobre a Taxa Referencial de 3%, totalizando no final uma quantia igual R$ 900, por exemplo.

Contudo, os trabalhadores devem estar cientes que os recursos não serão disponibilizados para saque imediato. As regras para regate dos saldos do FGTS permanecem as mesmas, como nos casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, doença, financiamento da casa própria, entre outros.

Consulta do saldo

Embora o saque só seja liberado em situações específicas, os cidadãos podem consultar o saldo do Fundo de Garantia e todos os depósitos, inclusive do lucro do FGTS pelo aplicativo FGTS e também pelo Internet Banking da Caixa.

A consulta pelo aplicativo FGTS é bem simples e prática, basta seguir os passos:

Instale o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS; Abra a plataforma e clique na opção “Cadastrar”; Em seguida informe os dados solicitados pelo aplicativo; Confirme o cadastro.

Por meio do aplicativo, os trabalhadores podem consultar o seu saldo, extratos e outros recursos, como realizar a adesão ao saque-aniversário do FGTS, por exemplo. No que tange o lucro do fundo, no extrato será indicado como “cred dist resultado ano base 12/2020”.

Por fim, assim que o Conselho Curador definir o índice de repasse deste ano, o titular da conta no FGTS poderá realizar o cálculo para descobrir quanto receberá na distribuição do lucro.

Veja também: FGTS como garantia de aluguel de imóveis: projeto ainda está em andamento; conheça mais