FGTS: Saque aniversário já liberado; veja quem pode

A parcela do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já está liberada para os trabalhadores que aderiram a modalidade e nasceram em agosto. O dinheiro ficará disponível para saques até o dia 29 de outubro de 2021.

O trabalhador que aderi a modalidade recebe todos os anos, no mês de seu aniversário, parte do valor disponível no Fundo de Garantia. Será possível sacar a quantia até o último dia útil do mês subsequente ao mês da liberação do saque.

O cidadão que ainda não aderiu ao saque-aniversário, ainda pode solicitar a modalidade este ano, porém, desde que tenha nascido nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

O cidadão interessado poderá aderir a modalidade por meio do aplicativo FGTS ou pelo site. Basta seguir os passos a seguir:

Acesse o “Meu FGTS”; Depois, clique em “saque-aniversário”; Leia e concorde com os termos e condições da modalidade; Clique em “Aderir ao saque aniversário”.

Vale ressaltar que a adesão deve ser realizada até o último dia útil do mês do aniversário do trabalhador.

Calendário do saque-aniversário em 2021

Mês de aniversário Período para saques Janeiro 04/01 a 31/03 Fevereiro 01/02/ a 30/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 03/05 a 30/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022

Caso o trabalhador se arrependa de ter aderido a modalidade, terá que esperar 24 meses para que a mudança seja realizada. Além disso, quem aderiu ao saque-aniversário perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa, podendo apenas ter acesso à multa de 40% sobre o valor do FGTS.

Saque do FGTS pode ser antecipado por até três anos

Estes trabalhadores, se quiserem, podem antecipar até três parcelas do saque-aniversário do FGTS, equivalente até três anos de pagamentos. Isso porque, a Caixa está disponibilizando uma linha de crédito com garantia no saldo do FGTS.

De acordo com a instituição, o saque-aniversário é utilizado como garantia de pagamento do crédito. Logo, possui umas das menores taxas de juros do mercado, podendo ainda ser solicitado por cidadãos com restrição no CPF, encontrados na Serasa e SPC.

A Caixa aceita empréstimos de no mínimo R$ 2 mil com a modalidade. Os juros mensais aplicados são de 0,99%, com uma taxa anual acumulada em 12,54%. Em alguns casos, o valor do crédito pode ultrapassar R$ 6 mil.

Como contratar o empréstimo?

Vale salientar que para solicitar a antecipação de até três parcelas do saque-aniversário, o trabalhador deve ter aderido a modalidade do FGTS. Sendo assim, o procedimento pode ser realizado pelo Internet Banking da Caixa para correntistas, ou pelo aplicativo FGTS para os que não possuem conta na instituição.

Para contratar o crédito disponibilizado pelo banco, o interessado deve seguir os passos abaixo:

Instale e acesse o aplicativo do FGTS; Clique em “linha de crédito”; Na sequência, informe o número de parcelas que se deseja antecipar e os respectivos valores; Feito isto, realize uma simulação; Se as condições forem vantajosas, clique em “contratar”; Informe a assinatura eletrônica; Aguarde o comprovante de contratação ser gerado.

