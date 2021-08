FGTS: Saque-aniversário permite adesão para recebimento ainda em 2021

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ainda está disponível para alguns trabalhadores. Atualmente, o cronograma da modalidade está liberando a parcela para os aderentes nascidos entre junho e agosto.

Até o momento, cerca de R$ 16, 5 bilhões já foram sacados com esta modalidade de saque do FGTS. Os trabalhadores nascidos em junho têm até o dia 31 deste mês para realizar o resgate. Os cidadãos que fazem aniversário em julho, poderão sacar o saldo até o dia 30 de setembro. Já os nascidos em agosto, liberados a partir deste mês, terão até o dia 31 de outubro para resgatarem seu pagamento.

O saque-aniversário do FGTS passou a ser liberado no ano de 2019, especificamente para os trabalhadores que optaram pela modalidade. O calendário de distribuição segue uma ordem escalonada, conforme o mês de aniversário de cada cidadão.

Em regra, o trabalhador pode sacar o saldo em até três meses, contanto com o mês de seu aniversário. Desta forma, o período de resgate para quem nasceu em dezembro seguirá até o mês de fevereiro de 2022.

Calendário do Saque-aniversário do FGTS

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

A adesão ao saque-aniversário do FGTS deve ser realizada até o último dia do mês de aniversário do trabalhador. Caso este período já tenha expirado, a solicitação só será considerada a partir do próximo ano.

Neste sentido, consegue ainda receber a parcela do FGTS este ano, os cidadãos nascidos em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O requerimento pode ser feito através de suas plataformas digitais: aplicativo do FGTS ou site da Caixa Econômica Federal. Confira as orientações:

Acesse qualquer uma das plataformas; Clique em “Meu FGTS”; Selecione a opção “Saque-aniversário”; Em seguida, leia e concorde com os termos e condições; Por fim, clique em “aderir Saque-aniversário”.

