FGTS: Saque tem média de R$ 787 em 2021; veja o calendário

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade que permite ao trabalhador aderente resgatar parte do saldo do fundo todos os anos no mês de seu aniversário.

Este ano, o valor médio de repasses está em R$ 787,01. Até o momento, cerca de 10,2 milhões de cidadãos sacaram o seu benefício na modalidade, totalizando aproximadamente R$ 8,1 bilhões em recursos. Até o fim de 2021, o governo federal estima que os saques cheguem a R$ 12 bilhões.

Contabilizando os regastes realizados em todas as modalidades de saques do FGTS previstos em lei, 26 milhões de retiradas já foram efetuadas até o dia 17 de agosto, equivalendo R$ 66 bilhões.

Valor do saque-aniversário do FGTS

O valor repassado ao trabalhador anualmente no saque-aniversário é proporcional a faixa de saldo acumulada em suas contas no fundo. Além disso, em algumas situações o trabalhador ainda pode receber um acréscimo. Confira a tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Calendário saque-aniversário do FGTS

Atualmente, podem sacar parte do FGTS os trabalhadores que aderiram a modalidade e nasceram em junho, julho e agosto. Isso porque, o resgate é autorizado no mês de aniversário do cidadão e fica disponível até o último dia do mês subsequente, ou seja, o saque pode ser realizado em até três meses considerando o da liberação. Veja o calendário deste ano.

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022

Contudo, vale ressaltar que caso o trabalhador que não retire o dinheiro no devido prazo terá o valor devolvido para a conta vinculada do FGTS.

