FGTS: Veja quem ainda pode sacar em 2021

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite que o trabalhador com carteira assinada resgate anualmente no mês de seu aniversário uma parcela de seu saldo disponível nas contas do fundo.

O valor fica disponível para o trabalhador até o último dia útil do mês subsequente ao da aquisição da modalidade. Logo, o cidadão tem até três meses para sacar o dinheiro do FGTS.

No entanto, caso o benificiário não retire a quantia no prazo estabelecido, voltará automaticamente para a conta do titular no FGTS. Já para aderir a modalidade, o sujeito deve trocar o saque tradicional (rescisão) pelo saque aniversário até o último dia do mês em que nasceu.

Diante disso, os cidadãos interessados em aderir a modalidade que nasceram em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro ainda podem fazer a migração de uma modalidade para outra este ano.

Todavia, vale salientar que quem opta pelo saque-aniversário perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa. Neste sentido, fica liberada apenas a multa de 40% sobre o valor contabilizado no contrato de trabalho.

Qual valor do saque-aniversário do FGTS?

Como mencionado, o cidadão que opta pelo saque-aniversário recebe um percentual do saldo acumulado do FGTS. A depender da faixa, o valor pode ser acrescido com uma parcela adicional. Veja na tabela abaixo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Por fim, cabe ressaltar que quem migrar para saque-aniversário, e depois quiser retornar ao sistema do saque-rescisão, deverá aguardar um prazo de 2 anos para efetivar a solicitação ao sistema tradicional do FGTS.

